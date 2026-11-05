UniCredito Italiano Aktie
WKN DE: 850832 / ISIN: IT0000064854
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05.11.2026 07:21:38
Commerzbank: Rekordergebnis nach neun Monaten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank bleibt vor ihrer erwarteten Übernahme durch die italienische UniCredit auf Kurs in Richtung Rekordgewinn. Für das dritte Quartal steht ein Gewinn von 859 Millionen Euro in der Zwischenbilanz, wie Deutschlands zweitgrößte börsennotierte Bank in Frankfurt mitteilte. Das waren gut 45 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
"Die starke Geschäftsentwicklung belegt, welches Potenzial in der Commerzbank steckt", bilanzierte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. In den ersten neun Monaten steigerte der Dax-Konzern (DAX) den Überschuss ebenfalls um mehr als 40 Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro. Das ist das beste Ergebnis für diesen Zeitraum in der Konzerngeschichte. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand weiterhin einen Rekordgewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro an./ben/stw/stk
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