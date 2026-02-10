Commerzbank Aktie
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
|
10.02.2026 13:46:42
Commerzbank-Risikovorstand geht Ende 2026 aus persönlichen Gründen
DOW JONES--Die Commerzbank verliert ihren Risikovorstand Bernd Spalt. Wie die Bank mitteilte, wird der Manager das Unternehmen zum Jahresende aus persönlichen Gründen verlassen. Er erfüllt damit seinen Vertrag, strebt aber keine Verlängerung an.
"Meine Entscheidung, die Bank zu verlassen, hat ausschließlich persönliche Gründe", wird Spalt in der Mitteilung zitiert. Er ist seit Anfang 2024 bei der Commerzbank.
"Bernd Spalt leistet im Vorstand ausgezeichnete Arbeit, die der Commerzbank in einer herausfordernden Zeit Stabilität und Vertrauen gesichert hat", sagte Aufsichtsratschef Jens Weidmann. "Wir im Aufsichtsrat bedauern seinen Entschluss sehr. Ich habe aber viel Verständnis dafür, dass Herr Spalt seinen Lebensmittelpunkt nach Ende seines Vertrags zu seiner Familie in Wien verlegen möchte."
Der Aufsichtsrat hat die Nachfolgesuche eingeleitet.
