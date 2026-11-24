Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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24.11.2026 14:49:42
Commerzbank schließt milliardenschwere Aktienrückkäufe ab
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat das laufende Aktienrückkaufprogramm bereits abgeschlossen. Insgesamt seien knapp 31 Millionen eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von rund 39,12 Euro je Aktie zurückgekauft worden, teilte der Frankfurter Dax-Konzern (DAX) am Dienstag mit. Dies entspricht 2,84 Prozent des Grundkapitals. Das Programm mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro startete Anfang September und war ursprünglich bis zum 10. Februar angekündigt.
Die Commerzbank strebt an, den gesamten Gewinn des laufenden Jahres an die Aktionäre über Aktienrückkäufe und Dividenden auszuschütten. "Das sind mindestens weitere 2 Milliarden Euro über die gerade zurückgekauften 1,2 Milliarden Euro hinaus", sagte Bankchefin Bettina Orlopp laut Mitteilung. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand einen Rekordgewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro an.
Erst vor wenigen Tagen hatte die Bundesregierung den Weg für eine Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit freigemacht. Diese hatte gut zwei Jahre auf die Übernahme hingearbeitet und hält mittlerweile fast 50 Prozent am Frankfurter Geldhaus./lew/zb
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Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|36,11
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