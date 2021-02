Commerzbank schreibt tiefrote Zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Höhere Rückstellungen für Kreditausfälle, Restrukturierungskosten und Abschreibungen haben der Commerzbank im Gesamtjahr einen Nettoverlust von 2,87 Milliarden Euro beschert. Wie die Commerzbank mitteilte, entfielen allein auf das vierte Quartal 2,702 Millionen Euro. Aber auch operativ rutschte die Bank bei rückläufigen Erträgen sowohl im Quartal als auch im Gesamtjahr in die roten Zahlen.

Die Bank hatte den Jahresverlust mit der Bekanntgabe ihres Restrukturierungsprogramms angekündigt. Enthalten im Ergebnis sind Restrukturierungsaufwendungen von gut 800 Millionen Euro sowie eine Firmenwertabschreibung von rund 1,6 Milliarden Euro.

Die Commerzbank will bis 2024 rund 10.000 Vollzeitstellen abbauen und fast die Hälfte der Filialen in Deutschland schließen. Damit will die Bank die Kosten um rund 20 Prozent senken und die Rentabilität deutlich steigern. Die Bank strebt eine Eigenkapitalrendite von rund 7 Prozent an. Die Restrukturierungsaufwendungen werden 1,8 Milliarden Dollar betragen.

