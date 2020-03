Commerzbank setzt Dividendenzahlung für 2019 nach EZB-Empfehlung aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank wird für das Geschäftsjahr 2019 den Aktionären keine Dividende vorschlagen. Sie folgt damit einer Empfehlung der Europäischen Zentralbank vom Freitag, dass die europäischen Banken angesichts der Unsicherheiten infolge der Coronavirus-Pandemie bis zumindest 1. Oktober 2020 für die Jahre 2019 und 2020 keine Dividende ausschütten.

Wie die Bank weiter mitteilte, sei für das laufende Geschäftsjahr 2020 solange keine Dividendenzahlung vorgesehen, bis die Unsicherheiten durch die Corona-Krise beendet sind. Danach wird der Vorstand darüber gegebenenfalls neu entscheiden. Dementsprechend können etwaige Quartalsgewinne voll in die regulatorischen Kapitalquoten eingerechnet werden.

"Wir verfügen über starke Kapitalpuffer und eine komfortable Liquiditätsposition, die über allen regulatorischen Anforderungen liegen. Dennoch ist es angesichts der Unsicherheiten wegen der Coronavirus-Pandemie sinnvoll, der Empfehlung der EZB zu folgen und vorerst auf Dividendenzahlungen zu verzichten", sagte Commerzbank-Chef Martin Zielke.

Die Hauptversammlung plant die Bank in diesem Jahr als "präsenzlose Online-Veranstaltung". Dies sei durch die vom Bundestag in der vergangenen Woche beschlossenen Gesetzesänderungen möglich geworden. "Wir prüfen nun alle Optionen für eine technisch, rechtlich und organisatorisch zuverlässige Durchführung unseres Aktionärstreffens", sagte Zielke. Davon werde abhängen, ob die Hauptversammlung zum ursprünglich vorgesehenen Termin am 7. Mai oder zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet.

Eine Vielzahl anderer europäischer Banken hat nach der EZB-Empfehlung bereits die Dividenden mindestens für 2019 ausgesetzt.

Noch am 19. März hatte Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp auf einer Bankenkonferenz gesagt, ein Verzicht auf eine Dividende stehe vor dem Hintergrund der Corona-Krise derzeit nicht zu Debatte. Die Commerzbank hatte im Februar eine Dividende von 15 Cent für das Geschäftsjahr 2019 vorgeschlagen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2020 09:48 ET (13:48 GMT)