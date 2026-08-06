Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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06.08.2026 10:37:04
Commerzbank setzt «Serie von Rekordergebnissen» fort
Die Commerzbank blickt auf ein operativ erfreuliches Halbjahr zurück. Im Firmenkundengeschäft ist allerdings ein Rücksetzer zu verzeichnen. Zu den Avancen von Unicredit äussert sich CEO Bettina Orlopp etwas schmallippig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu Commerzbank
|
07.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 38 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
Analysen zu Commerzbank
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank AG (spons. ADRs)
|38,40
|0,52%
|Commerzbank
|39,11
|1,32%
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