Commerzbank sieht kurzfristig keinen Verkauf des Bundesanteils

Düsseldorf (Reuters) - Die Commerzbank geht aktuell von einem Verbleib des Bundes als Großaktionär aus.

"Mir ist also nichts bekannt, dass der Bund jetzt hier irgendwas kurzfristig plant" sagte Commerzbank-Chef Manfred Knof am Donnerstag auf die Frage, ob der Bund Großaktionär bei dem Geldhaus bleibe. Alles weitere müsse man die Bundesregierung fragen. Der Bund ist seit der Finanzkrise von 2008 an der Commerzbank beteiligt. Sein Anteil könnte im Zuge des laufenden Aktienrückkaufs des Geldhauses auf mehr als 16 Prozent steigen.

