UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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03.09.2026 15:41:38
Commerzbank startet angekündigten Aktienrückkauf - Kurssprung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank macht trotz der erwarteten Übernahme durch UniCredit mit ihrem angekündigten Aktienrückkauf Ernst. Der Frankfurter Dax-Konzern (DAX) will bis 10. Februar 2027 eigene Anteile im Umfang von bis zu rund 1,2 Milliarden Euro erwerben, wie er am Donnerstag mitteilte. Dies habe der Vorstand beschlossen. "Unsere Aktionärinnen und Aktionäre können darauf vertrauen, dass wir unsere Zusagen einhalten", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. Obwohl die Commerzbank das Rückkaufprogramm schon Anfang August IN Aussicht gestellt hatte, legte ihr Aktienkurs nach den Neuigkeiten vom Nachmittag zu. Zeitweise gewann das Papier gut zwei Prozent, bevor das Plus wieder etwas abschwoll./stw/he
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