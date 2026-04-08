Commerzbank Aktie

WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059

08.04.2026 07:22:09

Commerzbank Sticks To Standalone Strategy, Rejects UniCredit Offer

(RTTNews) - Commerzbank has reaffirmed confidence in its existing business strategy, stating that recent interactions with UniCredit have not revealed sufficient value creation potential for its shareholders. The bank emphasized that UniCredit has shown no willingness to provide an adequate premium, making a mutually agreed transaction unlikely at present.

Over the past 18 months, Commerzbank has maintained regular dialogue with UniCredit as a shareholder, but noted that UniCredit had not previously presented concrete proposals regarding cooperation or transaction terms. The cornerstones of UniCredit's recent verbal suggestions, according to Commerzbank, do not demonstrate meaningful upside beyond what the bank can achieve independently, while also carrying significant execution risks.

Commerzbank criticized UniCredit's unilateral announcements, saying they undermine the trust required for constructive negotiations. Instead, the German lender will continue to pursue its "Momentum" strategy, which it describes as sustainable, low-risk, and value-creating.

The bank confirmed it will publish upgraded financial targets alongside its quarterly results on 8 May 2026, highlighting additional upside potential beyond its 2028 goals. While Commerzbank remains open to proposals that deliver tangible value, it currently sees no basis for an agreed solution with UniCredit.

Commerzbank closed trading in Milan at EUR 31.43, showing a slight gain of 0.01 euros, or 0.03%.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

