Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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08.05.2026 08:02:00

Commerzbank streicht Tausende Jobs und strebt mehr Gewinn an

Im Abwehrkampf gegen die Unicredit hat sich die Commerzbank eine strenge Profitorientierung verordnet. Dem neuen Kurs fallen noch einmal 3000 Stellen zum Opfer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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