Commerzbank Aktie

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WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059

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03.09.2026 17:30:03

Commerzbank To Buy Back Up To €1.2 Bln Of Shares

(RTTNews) - Commerzbank AG (1CBK.MI, CBK.DE, CRZBY) on Thursday said its Board of Managing Directors has approved a further share buyback of up to €1.2 billion, starting September 4, 2026, with completion expected no later than February 10, 2027.

The buyback, previously approved by the European Central Bank and the German Finance Agency, forms part of the bank's planned capital return for fiscal 2026. The repurchased shares will subsequently be canceled.

Commerzbank said its total capital return for 2026 is planned to comprise share buybacks and a dividend. The bank intends to return 100% of its net result after AT1 coupon payments and before extraordinary one-off items to shareholders.

Based on its target of at least €3.4 billion in net profit, Commerzbank is aiming for total capital returns of around €3.2 billion for fiscal 2026. The dividend component is expected to increase to at least 5%.

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