UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
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08.05.2026 08:21:09
Commerzbank to cut 3,000 jobs, upgrades targets as it fends off UniCredit takeover
The bank upgrades a series of financial targets, foreseeing higher profit and revenues by 2028Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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