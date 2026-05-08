Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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08.05.2026 09:30:07
Commerzbank to cut 3,000 jobs as it seeks to fend off UniCredit
Italian bank has built a roughly 30% stake in Germany’s second-largest listed lenderWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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