Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
08.05.2026 08:21:09
Commerzbank to cut 3,000 jobs in bid to hit profit targets, as it fends off UniCredit takeover
The bank upgrades a series of financial targets, foreseeing higher profit and revenues by 2028Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bid Corporation Limited
Analysen zu Bid Corporation Limited
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bid Corporation Limited
|24,50
|-0,94%
|Commerzbank AG (spons. ADRs)
|35,20
|-1,68%
|Commerzbank
|35,87
|-1,48%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 440,00
|-2,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.