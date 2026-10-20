UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
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20.10.2026 15:04:01
Commerzbank-Übernahme: Bafin büsst UniCredit-Partner
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Die geplante Übernahme der Commerzbank durch UniCredit hat für die japanische Investmentbank Nomura ein Nachspiel. Wegen verspäteter oder fehlerhaften Stimmrechtsmeldungen verhängte die deutsche Finanzaufsicht eine Busse. Gleichzeitig treibt UniCredit den Umbau des eigenen Geschäfts voran.
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