Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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04.06.2026 16:22:00
Commerzbank-Übernahme durch UniCredit: Deutsche wittern falsches Spiel
Italiens Großbank UniCredit will Deutschlands zweitgrößtes Geldhaus schlucken, die Übernahmeschlacht wird immer schmutziger. Jetzt wittern die Deutschen falsches Spiel der Italiener – und rufen die Finanzaufsicht um Hilfe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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