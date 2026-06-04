Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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04.06.2026 16:22:00

Commerzbank-Übernahme durch UniCredit: Deutsche wittern falsches Spiel

Italiens Großbank UniCredit will Deutschlands zweitgrößtes Geldhaus schlucken, die Übernahmeschlacht wird immer schmutziger. Jetzt wittern die Deutschen falsches Spiel der Italiener – und rufen die Finanzaufsicht um Hilfe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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