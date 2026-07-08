Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
08.07.2026 19:23:00
Commerzbank-Übernahme durch UniCredit: Mailänder Bank lässt Fahrplan offen
Die UniCredit ist der feindlichen Übernahme der Commerzbank einen großen Schritt näher. Doch den weiteren Fahrplan lässt die Mailänder Bank offen. In Frankfurt machen sich die ersten Mitarbeiter offenbar schon auf alles gefasst.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
09.07.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
09.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
08.07.26
|UniCredit’s bid for Commerzbank ends with a win and a puzzle (Financial Times)
|
08.07.26
|Commerzbank-Übernahme durch UniCredit: Mailänder Bank lässt Fahrplan offen (Spiegel Online)
|
08.07.26
|Commerzbank: UniCredit präsentiert Endergebnis ihres Tauschangebots - Aktien mit Verlusten (dpa-AFX)
|
08.07.26