UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Streit um Übernahmeangebot
|
16.06.2026 09:39:00
Commerzbank-Übernahme im Fokus: Bund warnt vor aggressivem UniCredit-Kurs - Aktien im Plus
Der Bund, der mit gut 10 Prozent an der Commerzbank beteiligt ist, lehne das Angebot der UniCredit zum Aktientausch ab, teilte die Behörde mit. Das Angebot komme schon allein wirtschaftlich nicht infrage, weil die Offerte keine angemessene Prämie biete. Zudem unterstütze der interministerielle Lenkungsausschuss die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank und lehne das "aggressive Vorgehen" der UniCredit ab.
"Die Commerzbank AG spielt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des deutschen Mittelstands", heißt es in der Mitteilung. "Sie ist als bedeutender Arbeitgeber zudem zentral für den Finanzstandort Frankfurt. Beides gilt es auch in Zukunft sicherzustellen."
Die Commerzbank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,38 Prozent auf 36,71 Euro. Die UniCredit-Aktie notiert in Mailand 2,94 Prozent höher bei 76,76 Euro.
Dow Jones Newswires
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
15.06.26
|Kurslücke durch UniCredit-Offerte: Was Commerzbank-Anleger jetzt wissen müssen (finanzen.at)
|
15.06.26
|UniCredit vs. Commerzbank: Streit vor Bafin - Aktien uneinheitlich (finanzen.at)
|
15.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.06.26