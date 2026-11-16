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WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059

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Weiterer Meilenstein 16.11.2026 11:56:00

Commerzbank-Übernahme nimmt Hürden: EU genehmigt, Fed stimmt zu - Aktienvon UniCredit und Commerzbank tiefer

Commerzbank-Übernahme nimmt Hürden: EU genehmigt, Fed stimmt zu - Aktienvon UniCredit und Commerzbank tiefer

UniCredit hat nach eigenen Angaben einen weiteren wichtigen Schritt bei der Übernahme der Commerzbank erreicht.

Wie die italienische Bank mitteilte, hat sie vom Gouverneursrat der US-Notenbank Federal Reserve die Genehmigung für den Vollzug des laufenden öffentlichen Umtauschangebots für die Commerzbank erhalten.

Dies stelle "einen weiteren wichtigen Meilenstein in dem Verfahren dar und spiegelt die positive Einschätzung der Transaktion durch die Aufsichtsbehörde wider", teilte UniCredit mit. Auch sei die Genehmigung "ein weiterer Ausdruck ihres Ansehens innerhalb des europäischen Bankensektors".

EU genehmigt Commerzbank-Übernahme durch UniCredit

Die EU hat grünes Licht für die Übernahme der Commerzbank durch die italienische UniCredit gegeben. Wie die Europäische Kommission mitteilte, ist die geplante Übernahme nach der EU-Fusionskontrollverordnung "ohne Auflagen genehmigt" worden. Die EU-Kommission sei zu dem Schluss gekommen, dass das Vorhaben im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") "zu keinerlei wettbewerbsrechtlichen Bedenken" führe. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Kontrollübernahme bereits Mitte Oktober genehmigt. Die Commerzbank-Aktie notiert am Montag im XTERA-Handel zeitweise 0,48 Prozent tiefer bei 39,70 Euro, während die UniCredit-Aktie in Mailand 0,63 Prozent auf 83,15 Euro abgibt. >

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Commerzbank-Aktie legt zu: Unicredit will Einfluss im Aufsichtsrat ausbauen

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