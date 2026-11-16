Commerzbank Aktie
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
|Weiterer Meilenstein
|
16.11.2026 11:56:00
Commerzbank-Übernahme nimmt Hürden: EU genehmigt, Fed stimmt zu - Aktienvon UniCredit und Commerzbank tiefer
Dies stelle "einen weiteren wichtigen Meilenstein in dem Verfahren dar und spiegelt die positive Einschätzung der Transaktion durch die Aufsichtsbehörde wider", teilte UniCredit mit. Auch sei die Genehmigung "ein weiterer Ausdruck ihres Ansehens innerhalb des europäischen Bankensektors".
EU genehmigt Commerzbank-Übernahme durch UniCredit
Die EU hat grünes Licht für die Übernahme der Commerzbank durch die italienische UniCredit gegeben. Wie die Europäische Kommission mitteilte, ist die geplante Übernahme nach der EU-Fusionskontrollverordnung "ohne Auflagen genehmigt" worden. Die EU-Kommission sei zu dem Schluss gekommen, dass das Vorhaben im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") "zu keinerlei wettbewerbsrechtlichen Bedenken" führe. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Kontrollübernahme bereits Mitte Oktober genehmigt. Die Commerzbank-Aktie notiert am Montag im XTERA-Handel zeitweise 0,48 Prozent tiefer bei 39,70 Euro, während die UniCredit-Aktie in Mailand 0,63 Prozent auf 83,15 Euro abgibt. >
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