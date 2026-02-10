Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
10.02.2026 15:13:27
Commerzbank übertrifft Gewinnziel und will weitere Aktien zurückkaufen
Die deutsche Grossbank verdiente im vergangenen Jahr mehr als erwartet. Nun will die Commerzbank weitere Aktien im Wert von 540 Millionen Euro erwerben und damit mehr als ursprünglich angekündigt. Die Dividende steigt zudem deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
