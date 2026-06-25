UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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25.06.2026 10:06:39
Commerzbank: Unicredit-Angebot bisher primär von Banken angenommen
DOW JONES--Das Unicredit-Übernahmeangebot haben der Commerzbank zufolge bisher nur wenige institutionelle Investoren und noch weniger Privatanleger angenommen. Der überwiegende Teil der Commerzbank-Aktien sei bisher von Banken angedient worden, die Aktionärsstruktur im Großen und Ganzen unverändert, teilte die Commerzbank am Donnerstag in einer Investor-Relations-Information zur Aktionärsstruktur der angedienten Aktien mit.
Insgesamt seien den Angaben zufolge 12,51 Prozent der Commerzbank-Aktien im Rahmen des freiwilligen Übernahmeangebots angedient worden, davon 11,17 Prozent von Banken, 1,29 Prozent von institutionellen Anlegern und 0,05 Prozent von Privatanlegern.
Die Aktionärsstruktur sei "weitgehend unverändert", der verbleibende Streubesitz verteile sich auf mehrere hundert institutionelle Investoren sowie mehr als 500.000 Privatanleger, so die Commerzbank.
Mit der Information zu den Quellen der angedienten Aktien beabsichtigt die Frankfurter Bank, "die Transparenz im Zusammenhang mit dem laufenden freiwilligen Übernahmeangebot zu erhöhen und widersprüchlichen Aussagen von Unicredit entgegenzuwirken".
Weiter teilte die Commerzbank mit, sie verfüge "aufgrund von Informationen, die grundsätzlich nur der Commerzbank als Emittentin der Aktien zugänglich sind, über vollständige Transparenz bezüglich ihrer Aktionärsbasis".
Das Übernahmeangebot, das die Unicredit am 5. Mai gestartet hat, sieht vor, dass die Aktionäre pro angedientem Commerzbank-Anteilsschein 0,485 Unicredit-Aktien bekommen sollen. 26,8 Prozent hält die Unicredit bereits direkt.
Beide Banken haben sich gegenseitig vorgeworfen, mit falschen Zahlen zu operieren. Bei den angedienten Aktien stimmen die bisherigen Angaben jedoch überein. Unicredit hatte am Freitag mitgeteilt, dass ihr bis Dienstag um Mitternacht 12,51 Prozent der Commerzbank-Aktien angedient wurden.
Aktionäre, die das Angebot in der regulären Frist nicht angenommen haben, können dies im Rahmen einer weiteren Annahmefrist tun, die voraussichtlich bis 3. Juni läuft. Die Ergebnisse dieser Annahmefrist sollen voraussichtlich am 8. Juli bekanntgegeben werden.
Die Commerzbank lehnt eine Übernahme durch die Unicredit ab. Sie hat immer wieder eine angemessene Prämie für die Aktionäre gefordert.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/cbr
(END) Dow Jones Newswires
June 25, 2026 04:06 ET (08:06 GMT)
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