Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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05.05.2026 16:02:09

Commerzbank-Vize bezeichnet Schweiz und Österreich als «Heimmärkte»

In einem Interview zählt Michael Kotzbauer, Vizechef der deutschen Commerzbank, auf, was alles gegen die Übernahmegelüste der italienischen Unicredit spricht. Und er betrachtet die Schweiz und Österreich im Firmenkundengeschäft als seine Heimmärkte. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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