Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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20.05.2026 14:18:00
Commerzbank vor Übernahme: Die vielleicht letzte Schlacht der heiligen Bettina
Commerzbank-Chefin Orlopp kämpft zunehmend verzweifelt gegen die Übernahme durch die italienische UniCredit. Bei der Hauptversammlung huldigen ihr dafür Aktionäre und Mitarbeiter. Dabei stehen die Angreifer kurz vor dem Ziel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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