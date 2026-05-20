Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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20.05.2026 14:18:00

Commerzbank vor Übernahme: Die vielleicht letzte Schlacht der heiligen Bettina

Commerzbank-Chefin Orlopp kämpft zunehmend verzweifelt gegen die Übernahme durch die italienische UniCredit. Bei der Hauptversammlung huldigen ihr dafür Aktionäre und Mitarbeiter. Dabei stehen die Angreifer kurz vor dem Ziel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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