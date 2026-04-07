Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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07.04.2026 16:16:00
Commerzbank wehrt sich in Übernahme-Streit weiter gegen UniCredit
Im Übernahmestreit zwischen der Commerzbank und UniCredit ist keine Lösung in Sicht. Eine einvernehmliche Lösung sei nicht erkennbar, heißt es vom Dax-Konzern. Das Vorgehen der Italiener erschwere einen Vertrauensaufbau.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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