Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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07.04.2026 16:16:00

Commerzbank wehrt sich in Übernahme-Streit weiter gegen UniCredit

Im Übernahmestreit zwischen der Commerzbank und UniCredit ist keine Lösung in Sicht. Eine einvernehmliche Lösung sei nicht erkennbar, heißt es vom Dax-Konzern. Das Vorgehen der Italiener erschwere einen Vertrauensaufbau.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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