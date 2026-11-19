Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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19.11.2026 08:42:00
Commerzbank: Werden gemeinsam mit UniCredit an Strategie arbeiten
Der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte in der Nacht zum Donnerstag eine Einigung mit UniCredit-Chef Andrea Orcel über die Bedingungen einer Übernahme verkündet.
Orcel hatte offizielle Verhandlungen mit dem Commerzbank-Vorstand um Bettina Orlopp verweigert und sich stattdessen an die deutsche Bundesregierung als zweitgrößtem Aktionär gewandt. "Wir nehmen die grundsätzliche Verständigung zwischen der Bundesregierung und UniCredit zur Kenntnis", sagte der Sprecher. "Der Vorstand der Commerzbank wird weiterhin die Interessen aller Stakeholder wahren und gemeinsam mit UniCredit an einer Strategie arbeiten, die auf den Stärken beider Banken aufbaut." Positiv sei, dass der Hauptsitz der Commerzbank dauerhaft in Frankfurt und die Bank an der Börse notiert bleibe. Wesentliche Entscheidungen sollen der Vereinbarung zufolge in Deutschland getroffen werden.
stf
ISIN DE000CBK1001 IT0005239360 IT0005239360 WEB https://www.commerzbank.de/ https://www.unicreditgroup.eu http://www.bankaustria.at
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