Commerzbank will Ausschüttungsquote von mindestens 50% - Zeitung

Die Commerzbank will ihre Ausschüttungsquote weiter erhöhen. Wie das Handelsblatt berichtet, peilt der Vorstand im Rahmen der neuen Strategie eine Mindestausschüttung von 50 Prozent an. Die Eigenkapitalrendite soll bis 2026 auf über 10 Prozent steigen, 2024 soll sie bei über 8 Prozent, 2025 bei über 9 Prozent liegen.

Ausbauen will die Bank dem Bericht zufolge unter anderem das Geschäft mit vermögenden Kunden. Es soll Personal eingestellt werden, und auch Zukäufe sollen ins Auge gefasst werden. Das Filialnetz, das in den vergangenen Jahren auf rund 400 halbiert wurde, solle im Wesentlichen so erhalten bleiben, so das Handelsblatt. Größere Personalabbauprogramme seien ebenfalls nicht geplant.

Eine Commerzbank-Sprecherin wollte sich zu dem Bericht auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht äußern.

Die Commerzbank will ihre neue Strategie am 8. November vorstellen. Dass die Bank eine zweistellige Rendite anstrebt, um ihre Kapitalkosten zu verdienen, hatte Finanzvorständin Bettina Orlopp bereits angekündigt.

Die aktuelle "Strategie 2024" sieht eine Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE) von 7,3 Prozent und eine Ausschüttungsquote von 30 bis 50 Prozent des Konzernergebnisses vor.

