SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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11.05.2026 22:47:00
Commonwealth Financial Services Adds to First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, According to Recent SEC Filing
According to its SEC filing dated May 07, 2026, Commonwealth Financial Services, LLC increased its position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (NASDAQ:FIXD) by 58,871 shares. The quarter-end value of the fund’s FIXD stake rose by $2.04 million, a figure that incorporates both trade activity and changes in market price.The recent acquisition of FIXD represents 5.41% of Commonwealth Financial Services, LLC’s 13F reportable assets under management.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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