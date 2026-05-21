KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.05.2026 12:04:00
Commonwealth-Literaturpreis: Unsicherheit nach KI-Zweifeln bei Gewinnertext
Leser vermuten, dass eine prämierte Kurzgeschichte teilweise KI-generiert wurde. Der publizierende Verlag ist unsicher und fragt beim Sprachmodell Claude nach.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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