CommSeed: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CommSeed hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,63 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,670 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat CommSeed mit einem Umsatz von insgesamt 416,2 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 551,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,56 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at