Communities First Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Communities First Financial hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,61 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 29,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at