Communities First Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Communities First Financial hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,94 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 29,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Communities First Financial 31,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at