Communities First Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Communities First Financial lud am 26.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,10 Prozent auf 27,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,66 USD gegenüber 10,72 USD je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Communities First Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 118,20 Millionen USD. Im Vorjahr waren 115,91 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at