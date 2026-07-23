Community Bancorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Community Bancorp präsentierte in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 18,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at