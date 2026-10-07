Community Bancorp Of Santa Maria Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Community Bancorp Of Santa Maria Registered hat am 05.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,59 USD, nach 0,510 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,37 Prozent auf 5,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at