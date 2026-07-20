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20.07.2026 06:31:29
Community Bancorp Of Santa Maria Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Community Bancorp Of Santa Maria Registered ließ sich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Community Bancorp Of Santa Maria Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,480 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 5,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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