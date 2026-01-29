29.01.2026 06:31:29

Community Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Community Bancorp hat am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Community Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,3 Millionen USD im Vergleich zu 16,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,01 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,28 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 68,79 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Community Bancorp einen Umsatz von 60,96 Millionen USD eingefahren.

