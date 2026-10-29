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29.10.2026 06:31:29
Community Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Community Bancorp ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Community Bancorp die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal hat Community Bancorp 18,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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