Community Bank System informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Community Bank System hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Community Bank System ein EPS von 1,04 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 274,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Community Bank System 255,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at