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01.05.2026 06:31:29
Community Bank System: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Community Bank System hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte Community Bank System 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 259,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 243,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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