Community Bank System: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Community Bank System hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 263,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 246,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,97 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 3,44 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,01 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 943,90 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at