Community Capital Bancshares: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Community Capital Bancshares hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,3 Millionen USD – ein Plus von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Community Capital Bancshares 3,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,42 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,11 Prozent auf 12,68 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,28 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at