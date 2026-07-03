Community Financial Aktie
WKN DE: 347188 / ISIN: US20365L1008
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03.07.2026 13:57:30
Community Financial System Director Sells 12,190 Shares. What Does This Mean for Investors?
Community Bank System (NYSE:CBU), a Northeast financial firm, saw insider selling as it enjoys a strong one-year share price performance.Mark J. Bolus, a director at the bank, reported the sale of 12,190 shares of Common Stock in an open-market transaction valued at approximately $817,000 on June 25, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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