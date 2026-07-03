Community Financial Aktie

Community Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 347188 / ISIN: US20365L1008

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03.07.2026 13:57:30

Community Financial System Director Sells 12,190 Shares. What Does This Mean for Investors?

Community Bank System (NYSE:CBU), a Northeast financial firm, saw insider selling as it enjoys a strong one-year share price performance.Mark J. Bolus, a director at the bank, reported the sale of 12,190 shares of Common Stock in an open-market transaction valued at approximately $817,000 on June 25, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- US-Handel ruhte am Freitag -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
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