Community Bank System Aktie
WKN: 896709 / ISIN: US2036071064
|
27.10.2026 12:04:52
Community Financial System, Inc. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Community Financial System, Inc. (CBU) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $61.30 million, or $1.16 per share. This compares with $55.08 million, or $1.04 per share, last year.
Excluding items, Community Financial System, Inc. reported adjusted earnings of $67.04 million or $1.27 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.8% to $227.29 million from $207.05 million last year.
Community Financial System, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $61.30 Mln. vs. $55.08 Mln. last year. -EPS: $1.16 vs. $1.04 last year. -Revenue: $227.29 Mln vs. $207.05 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Community Bank System IncShs
|
26.10.26
|Ausblick: Community Bank System gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Community Bank System öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: Community Bank System legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Community Bank System stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Community Bank System öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Community Bank System IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Community Bank System IncShs
|62,37
|0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.