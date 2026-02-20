Community Health Systems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Community Health Systems hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,81 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,87 Prozent auf 3,11 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,77 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Community Health Systems ein EPS von -3,900 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Community Health Systems im vergangenen Geschäftsjahr 12,49 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Community Health Systems 12,63 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at