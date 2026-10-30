Community Health Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Community Health Systems hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,63 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,960 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,76 Milliarden USD – eine Minderung von 10,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,09 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at