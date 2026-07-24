Community Health Systems stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Community Health Systems hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,83 Prozent auf 2,83 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,13 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at