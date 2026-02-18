Community Health Systems Aktie

Community Health Systems

WKN: 939156 / ISIN: US2036681086

18.02.2026 22:40:56

Community Health Systems Swings To Profit In Q4

(RTTNews) - Community Health Systems, Inc. (CYH) on Wednesday reported fourth-quarter net income of $110 million or $0.81 per share, compared to a net loss of $70 million or $0.53 per share for the same period in 2024.

Excluding the adjusting items, net income was $0.00 per share, compared to a net loss of $0.42 per share last year.

Net operating revenues for the three months ended December 31, 2025, totaled $3.106 billion, a 4.9 percent decrease compared to $3.265 billion for the same period in 2024. On a same-store basis, net operating revenues increased 2.1 percent for the three months ended December 31, 2025, compared to the same period in 2024.

