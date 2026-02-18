Community Health Systems Aktie
WKN: 939156 / ISIN: US2036681086
|
18.02.2026 22:40:56
Community Health Systems Swings To Profit In Q4
(RTTNews) - Community Health Systems, Inc. (CYH) on Wednesday reported fourth-quarter net income of $110 million or $0.81 per share, compared to a net loss of $70 million or $0.53 per share for the same period in 2024.
Excluding the adjusting items, net income was $0.00 per share, compared to a net loss of $0.42 per share last year.
Net operating revenues for the three months ended December 31, 2025, totaled $3.106 billion, a 4.9 percent decrease compared to $3.265 billion for the same period in 2024. On a same-store basis, net operating revenues increased 2.1 percent for the three months ended December 31, 2025, compared to the same period in 2024.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Community Health Systems IncShs
|
17.02.26
|Ausblick: Community Health Systems legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Community Health Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Community Health Systems IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Community Health Systems IncShs
|2,92
|2,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.