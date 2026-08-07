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07.08.2026 06:31:29
Community Healthcare Trust: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Community Healthcare Trust ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Community Healthcare Trust die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Community Healthcare Trust ein EPS von -0,500 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Community Healthcare Trust im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 29,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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