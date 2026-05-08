Community Healthcare Trust legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Community Healthcare Trust veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 31,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Community Healthcare Trust 30,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at