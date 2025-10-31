Community Healthcare Trust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Community Healthcare Trust lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Community Healthcare Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent auf 31,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at